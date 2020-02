Chumbo do IVA da luz gera fricções à esquerda e abre fosso à direita

O processo do chumbo de todas as propostas concretas de redução do IVA da electricidade e as reacções mostraram um Parlamento mais fragmentado que nunca, independentemente do lado de que se olhe. O Governo conseguiu o que queria, embora pelos mínimos: tem o Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) aprovado apenas com o voto do PS e a abstenção dos antigos parceiros BE, PCP e PEV, do PAN e da deputada Joacine Katar Moreira (o voto contra de PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal estava garantido há muito); praticamente não viu chumbadas medidas suas e as chamadas coligações negativas não comportam um cheque demasiado alto.

