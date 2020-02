Candidato pela 10.ª vez à Jurisdição do PSD acredita que agora é para ganhar

Candidata-se pela décima vez ao conselho jurisdição nacional (CJN) do PSD e, desta vez, Paulo Colaço assume que espera sair do congresso de Viana do Castelo presidente do conselho de jurisdição do partido. “Embora me tenha candidatado várias vezes, nunca disse que era candidato a presidente do conselho jurisdição, porque sentia que não era a hora. Mas agora assumo que quero ser presidente do conselho de jurisdição nacional do PSD e espero ser eleito no congresso deste fim-de-semana”, declara Paulo Colaço ao PÚBLICO.

