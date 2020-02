António Costa gosta mesmo de Jerónimo de Sousa

Ainda que, no último momento, o PSD de Rui Rio tenha estendido a mão ao Governo de António Costa, ao abster-se na proposta do BE de redução do IVA da electricidade para 13% e votado contra a proposta do PCP de descida para 6%, a verdade é que todo o processo de negociação e aprovação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) demonstra como o xadrez de entendimentos parlamentares mudou.

