Roupas esquecidas no armário? Há três eventos onde as podes trocar

Lisboa, 8 de Fevereiro

A sede da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta), em Alcântara, Lisboa, prepara-se para abrir portas a uma troca de roupa para pessoas “trans” e não-binárias. O evento, organizado pela TransMissão: Associação Trans e Não-Binária, está marcado para o próximo sábado, 8 de Fevereiro, entre as 14h30 e as 18h30. A entrada é livre.

“Direccionado a pessoas ‘trans' e não binárias, que podem levar acompanhantes cis”, a troca de roupa quer “ajudar quem quer expressar-se através do vestuário e não tem capacidade financeira ou não se sente à vontade a comprar em lojas tradicionais”, escreve a TransMissão ao P3. “A ideia é ter roupas doadas disponíveis para quem quiser experimentar e levar e que os participantes tragam roupas que já não queiram para doar”, explicam.

Depois de piqueniques, refeições comunitárias em épocas como a natalícia, ou “eventos de cariz político”, esta é a primeira vez que a associação promove uma troca de roupa, que também vai contar com uma “pessoa artista não-binária”, que irá dar um workshop durante o evento, “para quem quiser aprender técnicas”. Também são aceites doações de maquilhagem.

Oeiras, 5 de Março

Criada “com o objectivo de simplificar e encorajar a renovação de guarda-roupas de forma sustentável e consciente”, a Mind the Switch organiza, pela terceira vez, uma troca de roupas. O evento vai decorrer num espaço privado, cuja morada será dada após compra do bilhete.

Mais troca de roupa Conheces algum evento troca de roupa que devia fazer parte desta lista? Também queremos conhecê-lo. Envia as tuas sugestões para [email protected].

Agendado para 5 de Março, em Caxias, o evento conta com “workshops de upcycling, tapas, bebidas e boa música” — além da troca de roupa. Os participantes devem levar para troca, no máximo, cinco peças, que serão trocadas por fichas. Depois, é só trocar as fichas por “novas” peças.

As vagas são limitadas (os interessados podem inscrever-se através do Instagram ou do e-mail [email protected]) e a entrada custa 25 euros.

Coimbra, 14 de Março

A Casa da Esquina, em Coimbra, volta a organizar uma troca de roupa onde “todas as peças de vestuário são bem-vindas”. Os participantes devem levar até 15 peças de roupa para trocar — sendo que podem ser de adulto ou criança e “devem estar em bom estado, lavadas e sem pêlos ou borboto”. E se não tiverem roupas para trocar, não há problema, “há pano que chegue para todos”.

A organização disponibiliza espaço para pendurar as roupas, mas aconselha os participantes a trazerem os seus próprios cabides. A data: 14 de Março, entre as 15 e as 18 horas. O local ainda não está definido, mas será confirmado na página de Facebook da associação.