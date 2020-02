Nove anos depois, o filme Contágio volta aos tops. O culpado: coronavírus

Contágio, filme de 2011 realizado pelo vencedor de um Óscar Steven Soderbergh, regressou ao top 100 do iTunes dos Estados Unidos, volvida quase uma década desde a sua estreia, aponta a Hollywood Reporter. A renovada popularidade estendeu-se a Portugal, tendo estado a película no top nacional da plataforma no início da semana. Actualmente, ainda é possível encontrá-la na posição 22 nos EUA, na 17 do Reino Unido e, sem surpresas, na 4.ª posição em Hong Kong.

O timing é oportuno, numa altura em que o novo coronavírus grassa pelo mundo, contando-se já mais de 28 mil infectados e mais de 560 mortes. Nas redes sociais, já há quem tenha dado conta deste fenómeno — no Twitter, acumulam-se comentários irónicos. “Estamos a viver o filme Contágio”, diz um utilizador, uma película que se tornou “um documentário”, remata outro.

Protagonizado por actores premiados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, como Matt Damon, Kate Winslet e Marion Cotillard, o filme retrata a propagação de um vírus mortal, enquanto especialistas e autoridades de saúde tentam identificar a doença, ao mesmo tempo que a sociedade entra em descontrolo com a pandemia. A história começa com o regresso a casa da paciente zero, Beth Emhoff, interpretada por Gwyneth Paltrow, engripada de uma viagem em trabalho a Hong Kong. Rapidamente morre, assim como o seu filho — e a epidemia começa a espalhar-se pelo mundo.

“Trata-se de percepcionar o risco e carências de eficácia”

A adesão a obras como Contágio nestes momentos de crise “tem que ver com o desconhecimento que surge nestas situações”, segundo conta ao P3 a psicóloga Sílvia Freitas. Em alturas de “mais receio e pânico”, as pessoas “procuram cessá-los através destas pseudo-tentativas de controlo”, explica – pretendem, assim, “tranquilizar factores emocionais”, ao “conhecer realidades [semelhantes].

“Não é propriamente através dos filmes que vamos obter informações, apesar de algumas poderem ser retiradas”, salienta a psicóloga. “O medo e o desejo estão muitas vezes correlacionados e muitas vezes as pessoas em situações de mais forte ansiedade, em vez de se afastarem do estímulo que as assusta, procuram entendê-lo melhor.”

A um nível mais profundo, o fenómeno remete para “as vulnerabilidades do ser humano, como o medo de morrer, de ter de lidar com uma situação assim de um ponto de vista pessoal”, num momento em que podem não existir informações que reconfortem. “Trata-se de percepcionar o risco e carências de eficácia [dos serviços de saúde e da comunicação social], de procurar atitudes que ajudem a contornar.”

Contágio tece também alguns paralelos com a actualidade, que ainda não eram tão comuns há nove anos, como o fenómeno da desinformação. A personagem de Jude Law, Alan Krumwiede, vende online uma “cura” homeopática contra o vírus. Finge inclusive tê-lo contraído e automedica-se para tentar fazer negócio. A manipulação do medo, muitas vezes com vista a ganho financeiro, reflecte muitas partilhas online sobre o coronavírus, o que tem, aliás, inspirado artigos que desmascaram falsidades na Internet.

O cuidado com as fake news que circulam em paralelo ao surto, muitas vezes motivadas por estas obras de ficção, é fundamental para Sílvia Freitas – “é muito perigoso, podem realmente ser angustiantes e criadoras de mais ansiedade” e, consoante a magnitude do evento, “conduzir a manifestações psicopatológicas”. A profissional de saúde mental destaca, no entanto, que problemas psicológicos e sociais, frutos do receio, nascem muitas vezes de meras “reacções normais a uma situação anormal”.

À luz do surto do 2019-nCoV, também o jogo online Plague Inc., no qual os utilizadores têm de criar uma patologia para “acabar com a humanidade”, está a viralizar. Para a psicóloga, este fenómeno prende-se com “exactamente a mesma questão”. Estes passatempos passam por ser “estratégias de se confrontarem com as questões que são tópico do dia, comentadas por todos”. É um comportamento mais comum entre “adolescentes e crianças, em reacção a situações histéricas” – faixas etárias com maior tendência a expressar “os medos quando os sentimentos estão fora de controlo”, algo que a terapeuta refere, todavia, ser apenas uma generalidade.

Uma obra de (relativa) ficção científica

O Business Insider explora em detalhe as semelhanças entre o filme de Soderbergh e o surto 2019-nCoV. Entre elas, a especulação de que o vírus terá sido passado de um morcego, o que acontece no filme, assim como o mapeamento médico do código genético do fictício MEV-1, espelhando a rapidez com que os peritos de saúde pública da China também já partilharam o do 2019-nCoV.

As diferenças, no entanto, têm maior peso. Em Contágio, as primeiras vítimas do vírus morrem em dois dias, enquanto a primeira morte coronavírus só aconteceu ao fim de 11. Estamos também bem longe dos 26 milhões de mortes registadas ao 29.º dia na ficção de Steven Soderbergh — já passou mais de um mês desde o aparecimento do novo coronavírus e contabilizam-se 565 vítimas mortais até ao momento. O conceito de imunidade ao MEV-1 também não pode ser aplicado ao 2019-nCoV.

Em Contágio, o vírus incide igualmente em todas as faixas etárias; o novo surto do coronavírus ataca maioritariamente indivíduos de meia e terceira idade. O valor R0 de um vírus (a quantidade de pessoas a que, em média, um doente pode transmiti-lo) é, segundo indica a Organização Mundial de Saúde, de 1,4 a 2,5; no filme, o MEV-1 tinha um R0 de 3 a 5 pessoas.

À época do lançamento, em Setembro de 2011, Carl Zimmer, escritor e divulgador de ciência, elogiou o filme, em particular a “reconstrução da cronologia de um surto”, que “pode ajudar a travar o seu futuro”. Em declarações à Slate, enalteceu ainda a obra, todavia com um final relativamente feliz, “por retratar os funcionários dos serviços de saúde pública como heróis”.

Já para Soderbergh, o filme é “ultra-realista”. “Estava à procura de algo que fosse perturbador, por causa da banalidade da transmissão”, disse ao New York Times. A ideia era “juntar muitas estrelas de cinema e tentar assustar muita gente”, tendo expressado o desejo de que “as pessoas saíssem da sala com um entendimento, se [a pandemia] acontecesse, do que se estaria a passar”.