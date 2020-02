Barreiro: OUT.RA tem mil euros para o melhor projecto sonoro

A OUT.RA está à procura do melhor projecto sonoro desenvolvido por residentes no Barreiro ou nas áreas urbanas envolventes (Baixa da Banheira ou Vale da Amoreira). Os candidatos à Bolsa de Criação OUT.RA, no valor de mil euros, devem ter entre 18 e 35 anos e formação em áreas artísticas como música, artes sonoras, multimédia ou etnomusicologia, ou “trabalho relevante desenvolvido em música/som que revele a procura de novas soluções e permita antever uma personalidade artística própria”.

O projecto criativo vai ser seleccionado tendo em conta a sua “maturidade” e deve contemplar “razoabilidade dos meios necessários aos espectáculos para sua apresentação”. O trabalho desenvolvido pelo bolseiro deve ser realizado entre Abril e Dezembro e tem de contar com pelo menos uma apresentação pública.

A OUT.RA sugere que candidatos tenham conhecimento dos projectos da associação — como o festival Out.Fest — para que as propostas sejam adequadas às actividades desenvolvidas.

As candidaturas estão abertas até 29 de Fevereiro. Quem quiser participar deve enviar por email ([email protected]) o nome, currículo, biografia artística, uma descrição e calendarização da proposta, bem como o material necessário ao seu desenvolvimento.