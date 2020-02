Voltemos à eutanásia

Soube que na AR se ia discutir de novo a morte medicamente assistida, uma maneira muito suave e até carinhosa que se usa para se evitar dizer eutanásia. Mas a palavra assistência tem vários significados. Dizemos que assistimos a um belíssimo concerto, ou entusiasmados a um jogo de futebol, ou emocionados a um pôr do Sol, e por aí fora. Mas se assistirmos a um atropelamento, dizemos que o homem teve sorte porque foi logo ali assistido por um enfermeiro. Aqui assistência é socorrer, ou melhor, ajudar quem em sofrimento necessita de ajuda. Assistência é estar com. Por isso é que nós os médicos se podermos curar, curamos, se não podermos curar aliviamos, e se não podermos aliviar confortamos ou consolamos. Quer dizer, nestas situações estamos com...

Hoje cada vez mais se evita falar na morte, e se assistimos aos começas de vidas, assim como pela vida fora, porque não assistimos também a quem está no pórtico do fim da sua vida? Não basta ter um cérebro inteligente, precisamos igualmente de ter um coração caloroso. Se Hipócrates fosse vivo seguramente nos perguntava: então já se esqueceram que vos disse que tratassem os vossos Mestres como vossos Pais, os vossos pares como vossos irmãos, e os vossos doentes como vossos filhos? E agora pergunto eu: que médico não trata com humanidade os seus Pais, os seus irmãos, e muito menos os seus filhos? E mais não digo, a não ser que se da tal discussão resultar um regulamento ou mesmo um decreto, assiste-me o direito, e porque não o dever, do seu não cumprimento por não ser compatível com a ética dos princípios e valores da minha vida.

Manuel Pinho Rocha, Porto

Desafios aliciantes

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Concordo plenamente de acordo com o artigo de opinião de Ricardo Sá Fernandes publicado ontem no PÚBLICO. No entanto parece-me que se devia aproveitar a oportunidade e completar o raciocínio e não ficarmos somente pela parte que nos penaliza.

Não estão inventariadas as obras de arte roubadas pelos franceses no início do século XIX aquando das invasões? Estão inventariados os prejuízos causados pelos ingleses no mesmo século XIX que custaram inclusivamente a vida aos “mártires da pátria"? O património que é Olivença, que Espanha e Portugal insistem em não abordar, é para ficar eternamente em águas de bacalhau? Em resumo: quando se trata de analisar os males que o colonialismo português provocou (que foram muitos) “o desafio é aliciante” (concordo!), mas não seria igualmente aliciante analisarmos os males que nos penalizam?

Fernando Franco Leandro, Lisboa