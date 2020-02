Sánchez quer negociações com a Generalitat catalã já este mês

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em visita a Barcelona, propôs ao chefe da Generalitat catalã, Quim Torra, que o diálogo político para “abrir o caminho para negociações sobre o futuro da Catalunha” comece ainda este mês.

“Precisamos de recomeçar, de regressar ao diálogo onde os caminhos se separaram. O diálogo deve começar com o reconhecimento do outro, para que se percebam as razões do outro”, disse em conferência de imprensa Sánchez, depois de se reunir durante uma hora e meia com Torra no Palácio da Generalitat, em Barcelona. Mas, sublinhou, o cumprimento da lei é uma condição fundamental para que as negociações comecem e cheguem a bom porto. Ou seja, a independência é inegociável e a amnistia para os políticos condenados pelo processo independentista uma impossibilidade inconstitucional.

Horas antes, o Governo catalão tinha reivindicado o início das negociações para desbloquear o impasse que dura há anos e que se agravou com o referendo de 1 de Outubro de 2017 e com a condenação a pena de prisão (dos nove até, no máximo, 13 anos) dos nove líderes catalães por sedição, desvio de dinheiros públicos e desobediência. No entanto, Torra não deu sinais de abdicar do exercício à autodeterminação, ou seja, um referendo negociado, e a amnistia dos políticos catalães condenados, e essa era uma das preocupações do Palácio de Moncloa, diz o El País.

“Preciso de saber sob que condições vamos negociar o exercício do direito à autodeterminação e amnistia, que é a base da tarefa que temos”, disse Torra. “Se não houver condições e garantias que acreditemos necessárias para o processo negocial, vou-me encontrar com os partidos independentistas para explicar esta situação: vamos dialogar sem garantias”.

Sánchez diz estar empenhado em romper o bloqueio e quer que as negociações de diálogo sejam ancoradas numa “agenda para o reencontro”, baseada em cinco pilares: diálogo político e a regeneração institucional, o financiamento autonómico e a melhoria da cooperação, a política social e o apoio aos serviços públicos, melhoramento das infra-estruturas e apoio a catástrofes naturais, de acordo com um documento oficial a que o El País teve acesso.

“O Governo de Espanha e a Generalitat da Catalunha começarão o diálogo no mês de Fevereiro com a reunião constitutiva da mesa de diálogo, negociação e acordo que tem como objectivo encontrar soluções políticas que reflictam os interesses de uma ampla maioria de catalães”, lê-se no primeiro ponto do documento.

As negociações serão levadas a cabo por representantes do PSOE e da ERC, sem a presença de Sánchez ou de Torra.

Um mês depois de ter tomado posse, Sánchez iniciou os contactos necessários com os independentistas para acabar com o bloqueio e esta quarta e quinta-feira estará na Catalunha, onde se vai encontrar com a presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, associações patronais e laborais e da sociedade civil em geral.

"Prioridade absoluta"

O chefe do Governo espanhol não tem muita escolha para além de estender a mão, com linhas vermelhas, aos independentistas. O futuro da coligação governamental entre o PSOE e o Unidas Podemos depende do sucesso das negociações. A abstenção dos 13 deputados da Esquerda Republicana da Catalunha foi fundamental para que Sánchez fosse investido como chefe de Governo na primeira semana de Janeiro e, agora, é preciso aprovar um Orçamento. E, para, isso, a ERC tem de voltar a abster-se, dependendo a viabilidade do executivo da sua posição neutral.

E todo o discurso de Sánchez e do líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, é o de que este executivo é “progressista” para romper com o bloqueio, cuja responsabilidade, dizem, vem dos tempos dos governos de Mariano Rajo, de Mariano Rajoy. “A Espanha não vai romper com a Constituição. Vamos é romper com o bloqueio”, disse Sánchez no debate de investidura, referindo que a Catalunha será uma “prioridade absoluta”.

Os 13 deputados são um trunfo dos independentistas e as suas abstenções no orçamento podem ser esgrimidas nas negociações para se conseguir uma maior autonomia catalã do poder central de Madrid, ao invés da independência, e até a amnistia dos líderes catalães condenados no âmbito do referendo de 1 de Outubro de 2017. Não obstante, Sánchez recusa este último ponto argumentando ser inconstitucional.

Meses de tensão e desconfianças são difíceis de ultrapassar e cada passo, por mais pequeno que seja, será visto como um sucesso, disseram fontes do Governo espanhol, PSOE e ERC ao El País. E uma primeira reunião, mesmo que seja superficial, será esse sucesso: mostrará vontade em consolidar a decisão de Janeiro.