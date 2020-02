Ministro das Finanças escocês demite-se depois tentar aliciar jovem de 16 anos

O ministro das Finanças da Escócia, Derek Mackay, de 42 anos, apresentou a demissão pouco depois de se saber que enviou mais de duas centenas de mensagens ao longo de seis meses a um rapaz de 16 anos, dizendo-lhe que era “giro” e convidando-o para jantar.

O tablóide Scottish Sun publicou esta quinta-feira centenas de mensagens que Mackay enviou ao jovem dizendo que era “giro” e que gostava do seu novo corte de cabelo nas redes sociais Instagram e Facebook. Os elogios prolongaram-se por seis meses e o governante chegou a convidar o jovem para jantar e jogo de rugby.

Os dois não se conheciam e as 270 mensagens começaram depois de o jovem ter recebido um convite de amizade na rede social sem motivo aparente. Quando as mensagens começaram, o jovem avisou Mackay da sua idade e para que “não tentasse algo”, diz o tablóide, sem que a vontade lhe tivesse sido feita: as mensagens, às dezenas, continuaram até este mês.

“As nossas conversas ficam entre nós?”, perguntou Mackay numa das mensagens, com o jovem a responder “sim”. “Fixe, para ser honesto, acho-te mesmo muito giro”, escreveu depois o político.

“Não é suposto um homem como este dizer estas coisas a um rapaz”, disse ao Scottish Sun a mãe do jovem, acusando-o de aliciar o filho. “Preocupo-me sobre o que teria acontecido se o meu filho tivesse respondido o que ele queria ouvir”, continuou, referindo que apenas tomou conhecimento da situação na semana passada.

Em 2013, Mackay anunciou que se ia separar da mulher, mãe dos seus dois filhos, e revelou publicamente a sua homossexualidade. O político era visto como um forte concorrente à sucessão da líder e primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, e tudo indica que este escândalo o afastará, pelo menos por agora, da corrida que já se vislumbra.

Mackay anunciou a sua demissão mal as mensagens foram reveladas. “Aceito a responsabilidade pelas minhas acções. Comportei-me de forma tola e lamento profundamente. Peço desculpas sem reservas ao indivíduo e à sua família”, lê-se no comunicado, citado pelo Guardian. “Falei na noite passada com a primeira-ministra e apresentei a minha demissão, com efeito imediato. Servir no governo foi um grande privilégio e lamento ter desiludido os meus colegas e apoiantes”, continuou.

A sua demissão foi aceite de imediato por Sturgeon que, porém, não deixou de louvar “a sua significativa contribuição no governo”. “Ele reconhece que o seu comportamento não respeitou os padrões requeridos”, disse.

A demissão de Mackay é um golpe para o executivo liderado por Nicola Sturgeon, diz o Guardian, pois deveria entregar esta quinta-feira o rascunho do orçamento para 2020-21 à chefe do Governo. É um dos mais importantes documentos para a governação escocesa, tem sido um ponto de fricção com o Tesouro britânico e acontece num momento de braço de ferro entre Sturgeon e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sobre o referendo à independência da Escócia.

Mackay será agora substituído pela sua vice-ministra, Kate Forbes.