Dois mortos e dezenas de feridos em descarrilamento de comboio em Itália

Um comboio de alta velocidade descarrilou esta quinta-feira na zona de Lodi, a cerca de 50 km de Milão. Duas pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas, disseram as autoridades italianas. A linha entre Milão e Bolonha está interrompida.

O comboio partiu de Milão por volta das 5h00 (4h00 em Portugal Continental) e dirigia-se a Salerno, no Sul de Itália. Acabou por descarrilar 20 minutos depois do começo da viagem no troço perto de Livraga, a 40 km de Milão, num trecho da linha sem curvas, diz o Corriere della Sera.

As vítimas mortais foram dois maquinistas, de 51 e 57 anos. “Não deve haver mais mortes”, disse à Reuters Marcello Cardona, governador civil de Lodi. “Podia ter sido uma carnificina”, continuou, acrescentando que o desastre não foi pior por as primeiras três carruagem do comboio terem apenas quatro pessoas. O comboio tinha no total 33 passageiros.

As imagens mostram uma locomotiva de alta velocidade e uma carruagem de passageiros descarrilados. As autoridades ainda estão a averiguar as causas do acidente, mas tudo indica, diz a Reuters, que a locomotiva se desprendeu das carruagens, acabando por embater num edifício junto à linha de comboio. Já as restantes carruagens continuaram o percurso por alguns metros até a primeira sair dos carris.

A linha ferroviária esteve sob manutenção durante a madrugada, mas Cardona recusa qualquer associação imediata com o acidente. “A manutenção é constantemente feita, associá-la a este evento trágico parece-me absolutamente prematura”, disse o representante do Governo, citado pelo La Reppublica. “Tudo tem de ser analisado, recolhido e, portanto, não é um assunto que se conclua em dez minutos ou numa hora”.

A manutenção, ou a falta dela, já foi a causa de acidentes no passado. Em Janeiro de 2018, um outro comboio descarrilou com 350 passageiros a bordo em Pioltello, em Milão, e três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A investigação ao desastre concluiu que o comboio descarrilou por causa das péssimas condições da linha ferroviária: a locomotiva circulava a 130 km/h, quando a linha não aguentava mais de 50 km/h. Além disso, não tinha sido reparada uma tala de junção da via que 17 meses antes se tinha detectado ter problemas, porque os trabalhos para a substituir implicam dois a três horas de suspensão do tráfego. Como solução temporária, os técnicos substituíram a peça de aço por um pedaço de madeira.

Nesse caso, a justiça italiana acusou de homicídio 12 pessoas - três gestores e três técnicos da RFI, a empresa ferroviária italiana, e dois antigos dirigentes da Agência Nacional de Segurança. A linha não era alvo de fiscalização pelas autoridades públicas desde 2006.