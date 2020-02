Em Janeiro, foram feitas 683 mil viagens de autocarro em Cascais

Cascais arrancou o ano de 2020 com transportes públicos rodoviários gratuitos para qualquer pessoa que neles quisesse viajar e, durante o mês de Janeiro, o município registou já um aumento no número de viagens realizadas: foram feitas 683.690, mais 144.562 (27%) face ao mesmo mês do ano passado.

Para a autarquia, estes números “comprovam a pertinência e sucesso da iniciativa”. Inicialmente, os transportes grátis para todos seriam apenas no mês de Janeiro, numa espécie de período de adaptação ao programa de Mobilidade Gratuita mas que, a partir de Fevereiro, só os residentes, estudantes e trabalhadores poderiam usufruir da gratuitidade.

No entanto, devido às “dificuldades técnicas motivadas pela extraordinária procura dos cidadãos” por este programa, o município acabou por estender aos meses de Fevereiro o Março a gratuitidade total das viagens de autocarro no concelho.

A partir de Abril, só os residentes, trabalhadores e estudantes passarão a poder usufruir desta medida, mas terão de requerer o cartão Viver Cascais. Tal pode ser feito através de um registo na plataforma MobiCascais onde é disponibilizado um formulário. De acordo com dados da autarquia, foram feitos até esta quinta-feira 16.028 pedidos de adesão ao cartão.

“É importante que os cidadãos saibam que têm tempo para pedir o seu cartão e que não vão ser privados de nenhuma viagem: até Março, os transportes rodoviários municipais não têm custos para os utilizadores. A partir daí, estão isentos todos os moradores, estudantes e trabalhadores que tenham feito o registo”, nota o presidente da câmara, Carlos Carreiras, em comunicado.

Será assim possível viajar gratuitamente nas 31 carreiras que circulam dentro do concelho: 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408 – busCas Alvide, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 423, 427 – busCas Cascais, 461, 462, 464, 475, 488 – busCas Parede, 490, 1009 – busCas SDR, 1010 – busCas SDR Norte, 1012 – busCas Estoril, 1013 – busCas Cascais-Hospital, 1014 – busCas Malveira-Hospital, 1016 – busCas Carcavelos, 1017 – busCas Nova SBE, 1018 – busCas Escolar Malveira-Cascais.

Segundo a câmara, algumas destas carreiras tiveram uma procura “exponencial” ao longo do mês de Janeiro, como são os casos da “Buscas Nova SBE” (238%), do “Buscas Carcavelos” (184%) ou da carreira 400 (57%).

Ainda na semana passada, em declarações ao PÚBLICO, Carlos Carreiras dava nota que, no âmbito deste programa, está também previsto o alargamento da gratuitidade ao sistema de mobilidade ligeira, bicicletas, bike sharing e trotinetes, mas que não havia ainda data para tal.

Já em relação ao transporte ferroviário, o autarca referiu que as negociações com a CP para que tem as viagens de comboio possam ser incluídas neste programa de mobilidade gratuita para residentes, estudantes e trabalhadores continuavam e que esperava ter este assunto fechado até ao final de Março.