EPorto pede à câmara parecer para equiparação de fiscais de estacionamento

A empresa concessionária do estacionamento pago na via pública no Porto solicitou à autarquia a emissão “com urgência” de novo parecer por forma a requerer a equiparação dos fiscais de estacionamento, cuja formação já foi concluída.

Num email anexo à proposta de emissão de parecer não vinculativo que vai ser discutida na reunião do executivo municipal de segunda-feira, a que a Lusa teve acesso, a Empark, detentora da EPorto, concessionária do estacionamento pago na cidade, refere que, “tendo em conta que o processo de formação de outros colaboradores da EPorto está encerrado”, é necessário submeter à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) requerimento de equiparação para os mesmos.

A empresa solicita assim que o referido parecer seja emitido, “com alguma urgência, para que possa ultimar diligências tendentes à obtenção de mais colaboradores credenciados”, condição obrigatória para que os trabalhadores da EPorto possam passar autos de contra-ordenação.

A proposta a que a Lusa teve acesso não refere o número de fiscais de estacionamento já com formação concluída que podem ser credenciados pela ANSR. Questionada pela Lusa, a autarquia não respondeu até ao momento à mesma questão.

Desde Julho de 2019 que a Lusa tem tentado obter esclarecimentos junto da ANSR sobre o número de fiscais da EPorto credenciados, contudo, e apesar dos sucessivos contactos e pedidos de informação, até ao momento aquela entidade não respondeu a nenhuma das questões levantadas.

Os últimos dados oficiais revelados por aquela entidade remontam a Maio de 2019, mês em que a ANSR revelou que nenhum dos fiscais da EPorto podia “fiscalizar e levantar autos de contra-ordenação” por falta de pagamento nos parcómetros, por estarem sem equiparação a “autoridade administrativa”.

Na reunião de 13 de Janeiro, a vereadora dos Transportes da Câmara do Porto, Cristina Pimentel, questionada pela vereadora do PSD, Andreia Júnior, revelou, contudo, que ANSR tinha já credenciado cinco controladores da EPorto.

A Câmara do Porto vai propor, na segunda-feira, a emissão de novo parecer sobre a adequação do número de fiscais de estacionamento às necessidades de fiscalização, no sentido de definir que o rácio de lugares seja até 300 lugares por fiscal apeado.

No documento, o município refere que, actualmente, o contrato de concessão abrange “9.042 lugares à superfície e que até ao fim do ano 2020 estima-se uma expansão até cerca de 9.500 lugares para estacionamento sujeito a pagamento”.

De acordo com a proposta assinada pela vereadora dos Pelouros dos Transportes, Fiscalização e Protecção Civil, “o índice de ocupação medido em Março de 2019 regista 65%, dos quais cerca de 11% respeitam a lugares ocupados por residentes, cerca de 40% a lugares ocupados com título válido e cerca de 12% a lugares ocupados sem título”.

De acordo com o município, o pedido foi requerido pela EPorto a 29 de Janeiro, no sentido de instruir novo processo de equiparação dos seus trabalhadores a agentes de autoridade administrativa.

Desde 2016 que a EPorto detém a concessão do estacionamento pago na via pública da cidade do Porto, tendo arrecadado, em quatro anos, mais de 13 milhões de euros de receita para o município.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este valor resulta, entre outros, do pagamento que os automobilistas fazem voluntariamente nos parquímetros e das taxas cobradas pela empresa, com recurso a “avisos” deixados nos veículos em parqueamento abusivo e que o município diz serem uma “taxa prevista em código regulamentar do município, que corresponde à totalidade do dia, caso o condutor não apresente título válido”.

A cobrança destes “avisos” pela concessionária, defendeu uma especialista em direito administrativo, é ilegal e até inconstitucional dado que a autarquia não pode conferir à EPorto o poder de cobrar taxas.

Em Janeiro, a concessionária solicitou uma auditoria, na sequência da denuncia de comportamentos fraudulentos por parte dos seus controladores, nomeadamente a existência de “avisos fictícios.