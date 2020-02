“Um agradecimento que era devido”: Coro da Beira Interior homenageia José Sócrates

O Coro Misto da Beira Interior, sediado na Covilhã, distrito de Castelo Branco, faz 30 anos e vai homenagear um conjunto de personalidades que foram importantes para o percurso desta associação, entre as quais o antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido na Operação Marquês.

“Vamos distinguir sete pessoas pelo seu empenho na concretização dos nossos objectivos ao longo destes 30 anos. Estamos a falar desde a ida à Palestina, até ao Vaticano, passando pelos patrocínios, pela gravação de CD e de outras acções que conseguimos cumprir graças a estas pessoas”, referiu à agência Lusa, Luís Cipriano, maestro, fundador e director do Coro Misto da Beira Interior.

Além de José Sócrates, serão homenageados Paulo de Oliveira (empresário), Marta Oliveira (empresária), João Magalhães (empresário), Alçada Rosa (antigo governador civil de Castelo Branco), Martinho Lopes (padre) e Vítor Pereira (actual presidente da Câmara da Covilhã).

“É um agradecimento que era devido, porque o coro tem memória e não esquece aqueles com quem se cruzou e aqueles que estiveram ao nosso lado e estamos a falar de todos, sem excepção”, disse, explicando que estas pessoas receberão um diploma de mérito e a figura de uma ovelha, símbolo serrano.

Dos homenageados apenas falta confirmar a presença de José Sócrates. A homenagem está marcada para sábado, às 16h, no âmbito da inauguração de uma exposição fotográfica que mostra os principais momentos deste coro do interior do país.

Na Operação Marquês, José Sócrates é suspeito de branqueamento de capitais, corrupção, fraude fiscal e falsificação de documentos.