Está feliz com o tamanho das suas mamas? Maioria das mulheres responde que não

O tamanho das mamas é razão de insatisfação para 71% de mulheres. O Inquérito de Satisfação do Tamanho da Mama é o “maior estudo” intercultural sobre a imagem do corpo e envolveu mais de uma centena de especialistas de todo o mundo, foi feito sob orientação da Universidade de Anglia Ruskin, no Reino Unido. Por parte de Portugal, participou uma equipa da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto.

Ao todo, em 40 países, foram entrevistadas mais de 18 mil mulheres. Em Portugal, quase metade das 203 mulheres inquiridas (45%) está feliz com o tamanho das suas mamas, dizem os dados a que o PÚBLICO teve acesso. Das restantes, 33% preferia ter mamas maiores e 21% mais pequenas.

Mais A carregar...

A nível internacional o estudo — publicado esta quinta-feira na revista científica Body Image —, conclui que 48% de mulheres inquiridas preferia ter mamas maiores e 23 % gostaria de as ter mais pequenas. Apenas 29% de mulheres está satisfeita com o tamanho actual das suas mamas.

Dos 40 países analisados, Brasil, Japão, China e Reino Unido reúnem o maior grau de insatisfação entre as inquiridas. Já o Gana, Portugal, Espanha e Noruega têm as mulheres mais satisfeitas com o tamanho da copa do seu soutien.

Estar insatisfeita pode ser perigoso?

O estudo conclui que as mulheres insatisfeitas com o tamanho das suas mamas têm menor probabilidade de realizar a apalpação, necessária para a detecção do cancro da mama. Além disso, sentem-me menos confiantes quando detectam alguma alteração no aspecto normal da mama.

Esta falta de confiança está também associada a um baixo nível de auto-estima e, consequentemente, do sentimento de felicidade. Em média, estas mulheres estão também insatisfeitas com o seu peso e aparência geral. “Esta é uma preocupação séria para a saúde pública porque tem implicações significativas no bem-estar físico e psicológico das mulheres”, alerta Viren Swami, investigador principal, em comunicado,

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Concluiu-se também que, apesar das diferenças culturais, o tamanho de mama ideal é semelhante nos 40 países do estudo: as mulheres preferem mamas maiores.

A preocupação com a estética também diminui com a idade, sublinha o investigador da Universidade de Anglia Ruskin: “É possível que as mulheres mais velhas sintam menor pressão para alcançar um tamanho de mama ideal ou que a maternidade e amamentação as encoragem a focar-se noutros propósitos mais funcionais da mama.”

Texto editado por Bárbara Wong