TAP lança “nova ponte aérea” Lisboa-Madrid com oito voos diários

A TAP já tinha anunciado no Verão que iria apostar fortemente nas ligações entre Lisboa e Madrid, tendo cancelado algumas rotas, incluindo Porto-Barcelona, e “redireccionando” a capacidade destes voos para uma “novíssima ponte aérea” ibérica.

A partir de 29 de Março, haverá oito voos entre as duas capitais, mais dois do que actualmente: de Lisboa entre as 6h e as 21h, de Madrid entre as 7h e 22h.

Para conquistar passageiros, a empresa promete alguns “benefícios exclusivos”, incluindo uma área dedicada de check-in para a ponte Aérea em Lisboa, “flexibilidade de alteração de voo no próprio dia”, uma fast track e, sem mais detalhes, “mais conforto”.

Quem optar pela classe executiva terá mais “benefícios”, incluindo acesso ao lounge, a reserva gratuita de lugar, duas peças de bagagem de porão (até 32kg) e 300 milhas ou 350, conforme a tarifa.

Quanto a preços, uma pesquisa realizada na altura de publicação deste artigo no site da TAP, para o dia de estreia da “nova ponte área”, permitia encontrar bilhetes em económica desde 31,46 euros (o preço nesta classe pode duplicar ou mais noutras datas); em executiva, desde 250,46 euros por trajecto.