Sonae vende Têxtil do Marco para apostar na gestão do portefólio de moda

A Sonae Fashion, ramo do grupo Sonae para os negócios de moda, vendeu a Têxtil do Marco, uma empresa que começou por confeccionar apenas roupa de bebé, mas que nos últimos anos já tinha alargado a produção para roupa de criança e adulto. Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Sonae Fashion confirmou a venda, adiantando que a decisão se enquadra “no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento e gestão de portefólio”.

O portfólio da sub-holding da Sonae (proprietário do PÚBLICO) inclui, no segmento de moda, as marcas Salsa, Zippy e Mo. Parte da produção destas duas últimas marcas era assegurada pela Têxtil do Marco de Canavezes (Temasa).

Apesar da venda, por valor que não foi revelado, a Sonae Fashion mantém uma parceria com a Temasa, o que permitirá que os produtos produzidos nesta unidade industrial continuem a ser oferecidos nas suas lojas.

A têxtil, com mais de 30 anos e cerca de 80 trabalhadores, foi comprada por Andreas Falley, empresário do sector e sócio da Ribera, empresa especializada no fabrico de rendas e bordados.

A venda da Temasa, por valor que não foi revelado, acontece numa altura em que a empresa estava a apostar na internacionalização, um impulso que poderá ser dado pelo novo dono, com forte experiência na componente industrial.

Já a Sonae Fashion tem apostado cada vez mais no retalho especializado de moda, possuindo uma rede de lojas próprias alargada, no mercado Português e a nível internacional. Para além das três marcas já referidas, este negócio do grupo possui ainda as marcas Deeply (equipamento e vestuário desportivo), e adquiriu a Losan, especializada no negócio grossista de vestuário de criança, com uma forte presença internacional.