Easyjet diz que alteração ao subsídio de mobilidade obrigará a cancelar rota para a Madeira

A Easyjet diz que o novo modelo de subsídio de mobilidade da Madeira, aprovado no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2020, “forçará a companhia a interromper as suas rotas domésticas actualmente existentes” entre o arquipélago e o continente português.

Isto porque a transportadora aérea britânica diz, em comunicado, que não conseguirá “implementar as mudanças inerentes” à alteração agora efectuada, no âmbito de uma proposta de alteração ao OE apresentada pelos deputados do PSD Madeira.

Até aqui, o valor pago a mais por um bilhete aéreo por parte de um residente na ilha da Madeira (ou equiparado) era depois reembolsado, após a entrega de vários documentos.

De acordo com as regras ainda em vigor (o OE deverá entrar em vigor em Abril) o direito ao reembolso ocorre quando o custo do bilhete é superior a 86 euros no caso de residentes e a 65 euros no caso dos estudantes que viajem entre esta região e o continente.

As novas regras estipulam que o viajante passe a pagar desde logo apenas o valor que tem de ser desembolsado enquanto residente, anulando assim o pagamento total do bilhete no momento da compra, e o respectivo reembolso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A empresa diz que não consegue “aplicar tecnicamente” as medidas na “ferramenta para a compra e venda de bilhetes online”. Esta engloba “um universo de 1100 rotas, não permite um regime de excepção de um dia para o outro e não tem como fazer prova”, refere a Easyjet, de que se está “a vender o bilhete a um residente madeirense”.

A transportadora aérea, que garante assegurar “uma maior concorrência e disponibilidade de tarifas mais baixas para todos”, operando a ligação entre a Madeira e o continente desde 2008 (além da rota internacional), diz que vai analisar com as suas equipas jurídicas e de regulação “todos os detalhes relacionados” com a alteração agora introduzida.

Actualmente, apenas a Easyjet e a TAP fazem voos regulares entra a Madeira e o continente, havendo negociações para a entrada de um terceiro operador.