Revista Sábado noticia suspeita de “lavagem de dinheiro” no futebol, FC Porto fala em “patranha”

A revista Sábado que vai para as bancas nesta quinta-feira dá conta de “suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro” no futebol português, numa investigação que visará o FC Porto, mas também o Benfica, o Sp. Braga, o V. Guimarães, o Estoril, o Marítimo ou o Portimonense. Os “dragões” já reagiram e rotulam esta notícia de “uma patranha”.

“FC Porto e Pinto da Costa são os alvos de inquéritos que visam negócios milionários com as transferências de jogadores como Falcao, Mangala e Danilo - estão em causa 20 milhões”, adianta a publicação, provocando uma reacção imediata da parte do presidente do FC Porto, através de um comunicado.

“Nunca a FC Porto SAD e/ou o presidente do seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial similar sobre qualquer uma destas matérias. Se estes inquéritos existirem, o que só se admite por mera hipótese de raciocínio, estariam em segredo de justiça e numa fase embrionária, pelo que se estranha esta fuga de informação cirúrgica em vésperas de um FC Porto-Benfica decisivo para o campeonato”, escreve o líder dos “dragões”.

Adiantando que o clube e a SAD estão sempre disponíveis a colaborar com as autoridades, e que já o fizeram “em devido tempo”, junto da Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária, Pinto da Costa acrescenta que não deixará “de exigir em sede própria responsabilidades aos artífices” do que considera ser uma “patranha”.