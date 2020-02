Nike “estica” as sapatilhas até ao máximo permitido

Continua a polémica em torno das sapatilhas da Nike. Horas depois de a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) ter lançado regras acerca das características do calçado de competição, a marca desportiva anunciou estar preparada para levar as suas criações até ao máximo legal.

A IAAF estabeleceu 40 milímetros como espessura máxima permitida para a sola das sapatilhas a serem utilizadas pelos atletas e a Nike confirmou nesta quinta-feira que está a ultimar o lançamento de um novo modelo, o AlphaFly Next%, cuja espessura chega aos… 39,5 milímetros. Este será um melhoramento claro do modelo Vaporfly, passando a melhoria do desempenho da casa dos 4-5% para cerca de 8%.

Com a Nike a “esticar” os AlphaFly Next% até muito perto dos 40 milímetros de sola, a nova criação da marca norte-americana estará dentro das especificações da IAAF, entrando no espectro legal das sapatilhas de competição.

Para que não existam dúvidas acerca da legalidade das novas sapatilhas, a Nike anunciou ainda, citada pelo Guardian, que este novo calçado desportivo estará disponível nas lojas, neste Verão, cumprindo a outra regulação da IAAF – a de que o calçado de competição esteja disponível para todos os atletas nos meses anteriores aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Embora não existam informações claras, a imprensa britânica volta a garantir que a Nike já detém várias patentes, pelo que as outras marcas terão dificuldades em encontrar espaço para criarem algo semelhante a estas sapatilhas pensadas para os maratonistas.

A Nike anunciou, por fim, que lançará o modelo Viperfly, desenhado para os velocistas. Este modelo não está, porém, dentro das especificações da IAAF, pelo que a marca garantiu estar a trabalhar na modificação deste calçado.