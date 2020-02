Inglaterra ajusta “mercado de verão” ao calendário europeu

Os clubes ingleses que disputam a Premier League decidiram esta quinta-feira que o período de transferências que antecede o início de cada época passará a encerrar no dia 1 de Setembro, em linha com o adoptado pelas principais ligas europeias.

Nos últimos anos, o fecho do “mercado de verão” em Inglaterra foi antecipado para a data de início do campeonato, situação que colocava as equipas inglesas em desvantagem relativamente aos clubes de outros países.

A reunião desta quinta-feira definiu o dia 1 de Setembro, já em 2020 (às 17h), como data limite para inscrição de novos futebolistas, evitando que os clubes ingleses fiquem impedidos de reagir à saída de última hora de jogadores para outras ligas.