Dustin Johnson favorito para vencer em Pebble Beach

Dustin Johnson é o favorito nas bolsas de apostas para o AT&T Pebble Beach National, 18.º torneio da época 2019/2020 do PGA Tour, nos campos do Pebble Beach Golf Links, Spyglass Golf Club e Shore Course do Monterey Peninsula Country Club. Uma prova que os telespectadores portugueses poderão acompanhar de hoje a domingo no Eurosport 2, entre as 20h e as 23h.

Para o favoritismo de Johson contribui não só o seu excelente palmarés neste torneio (duas vitórias em 2009 e 2010 e sete top-10’s nas suas 12 participações, incluindo cinco classificações finais entre os três primeiros), mas também as boas indicações que deixou nos dois torneios que jogou este ano (7.º Sentry Tournament of Champions logo na primeira semana do ano e 2.º no passado domingo no Saudi International, na Arábia Saudita, um torneio do European Tour em que defendia o título).

Estes foram os dois únicos torneios que jogou desde que em Setembro foi albo de uma cirurgia artroscópica para reparar danos na cartilagem do joelho esquerdo, se exceptuarmos o match da Presidents Cup de meados de Janeiro em Melbourne, em que representou a selecção dos EUA frente ao International Team.

Apesar de ter jogado tão pouco nos últimos cinco meses, Johnson é o actual n.º 5 no ranking mundial e o jogador mais bem cotado nesta tabela entre os 156 participantes em Pebble Beach.

“É um lugar onde tenho tido muito sucesso. Sinto que o meu jogo está realmente em boa forma e estou ansioso por esta semana”, disse o jogador da Carolina do Sul, de 35 anos, que se junta a Phil Mickelson e Brandt Snedeker entre os múltiplos vencedores do torneio presentes no field deste ano, juntando-se a Brandt Snedeker, também com duas vitórias, e a Phil Mickelson, vencedor da última edição igualando o recorde das cinco vitórias de Mark O’Meara e tornando-se o mais velho vencedor torneio com 48 anos.

Outros vencedores anteriores no campo incluem Ted Potter Jr., Jordan Spieth, Vaughn Taylor, Jimmy Walker e D.A. Points, nenhum dos quais registrou uma vitória no PGA Tour na última temporada. Aliás, nenhum dos quatro últimos campeões do torneio registou qualquer vitória desde que venceu a AT&T Pro-Am, e isso inclui além de Mickelson o ano passado Ted Potter Jr. em 2018 e Jordan Spieth em 2017 e Vaughn Taylor em 2016.

Dustin Johnson e Patrick Cantlay, n.º 8 no ranking, são os únicos do top-10 mundial presentes no evento, havendo mais 10 jogadores do top-50: Paul Casey (20.º), Matt Kuchar (21.º), Matthew Fitzpatrick (25.º), Kevin Na (28.º), Kevin Kisner (32.º), Chez Reavie (41.º), Brandt Snedeker (43.º), Jason Day (46.º) e o espanhol Rafa Cabrera Bello (45.º).

Ao todo estão 312 jogadores distribuídos pelos três campos que recebem o torneio. 156 são profissionais e 156 amadores, entre celebridade, titãs da cena financeira e empresarial e outros milionário.

Cada profissional faz equipa com um amador na competição do pro-am no formato da melhor bola, ou seja, para a classificação colectiva conta o melhor resultado dos dois elementos de cada par em cada buraco, sendo que naturalmente os amadores têm o desconto dos respectivos handicaps.

Nos três primeiros dias, as duplas jogam uma volta em cada um dos três campos, 104 jogadores em cada um, após o que é feito um cut para as 25 primeiras equipas do pro-am e para os 60 primeiros profissionais na competição individual dos profissionais. A última volta joga-se no Pebble Beach Golf Links.

A organização local do torneio trata dos emparelhamentos dos amadores com os profissionais ao passo que o PGA Tour gere os tee times dos profissionais.

