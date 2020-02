Barcelona cai em Bilbau na Taça do Rei

Depois do Real Madrid, também o Barcelona, finalista na edição anterior, foi afastado esta quinta-feira das meias-finais da Taça do Rei, ao perder por 1-0 frente ao Athletic Bilbau, em partida disputada no Estádio San Mamés, no País Basco. Antes, também o Valência, detentor do troféu, tinha ficado pelo caminho.

A vitória surgiu num desvio de cabeça de Iñaki Williams (90+3') já nos descontos, não permitindo qualquer reacção ao Barcelona, que dominou quase todo o encontro.

Com o internacional português Nélson Semedo a actuar de início, foi Messi - depois da resposta dura às insinuações do secretário técnico Éric Abidal - a “usar da palavra” em San Mamés, mostrando empenho e fibra suficientes para colocar os bascos em sentido, num jogo intenso, que começou com um golo bem anulado (por posição irregular) a Iñaki Williams.

Messi voltou a combinar com Ansu Fati, aproveitando toda a liberdade de movimentos concedida por Quique Setién para organizar desde zonas mais recuadas ou assumir a posição dez, com todo o jogo dos catalães a passar pelos pés do argentino.

A paciência revelada pelo Barcelona para contornar o bloco basco até Messi encontrar a fenda na muralha seria, contudo, comprometida pelas desastradas reposições de bola do alemão Ter Stegen, o tónico que o Athletic aproveitou para se fortalecer e enervar os campeões espanhóis.

A segunda parte revelou todo o coração do Athletic, que suportou as sucessivas investidas do “Barça”, apesar do menor protagonismo de Messi. O guardião Unai Simón negou todas as possibilidades de golo criadas pelos catalães e mesmo no final viu Williams fazer história.