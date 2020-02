Árvore da vida

Mais uma figura da nova geração do jazz português em trajecto ascendente, o contrabaixista André Rosinha tem desenvolvido um percurso sólido e versátil. O seu rosto poderá ser familiar para muitos por integrar os grupos de duas figuras populares do jazz luso — Salvador Sobral e Júlio Resende — mas o currículo de Rosinha não se fica por aí. O músico natural de Sintra tem acumulado colaborações e projectos, do mainstream às vanguardas.

