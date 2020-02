Filipe Sambado ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nascido em Elvas, no dia 6 de Junho de 1985, com infância e adolescência passadas em Lagos, Filipe Sambado rumou depois a Lisboa, onde hoje vive. Estudou Teatro e Dramaturgia na Escola Superior de Teatro e Cinema e também Técnicas de Som na Restart, mas foi na música que se tornou notado. Primeiro no grupo Cochaise e depois a solo, com os seus próprios temas – é um dos 14 compositores convidados pela RTP para apresentar um original para o Festival da Canção de 2020.

Mas o que o traz de novo à ribalta é Revezo, o seu terceiro álbum, recém-editado e sucessor de Vida Salgada (2016) e Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo (2018). Um disco que, no processo de criação, foi influenciado por audições de Fausto Bordalo Dias e José Afonso. “Inscrever o folclore português nas canções estava também ligado ao prazer de poder adulterá-lo”, disse ele ao Ípsilon.

“Tentar jogar esse lado mais tradicional com aquilo que me inunda, como a Rosalía ou como o Tyler, The Creator do último disco.” Revezo vai ser apresentado ao vivo no Maus Hábitos, a 14 de Fevereiro.