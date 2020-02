Universidade dos Açores rejeita contrato com o Governo e exige mais dinheiro

A Universidade dos Açores furou a unanimidade em torno do “contrato de legislatura”, que o Governo assinou com as restantes instituições de ensino superior, no final do ano. O reitor José Luís Gaspar justifica que prefere recusar um acordo que “sabe que não pode cumprir”. Em causa está o valor do financiamento público que considera insuficiente. Nas contas da universidade, o aumento da verba do Orçamento do Estado (OE) que lhe é destinada é menos de um terço do que foi anunciado pela tutela.

Continuar a ler