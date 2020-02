Tancos: Leia as 100 respostas de António Costas a Carlos Alexandre

O primeiro-ministro diz que não pode explicar factos que não eram “do seu conhecimento” e sobre os quais não teve “qualquer domínio”, nas respostas às 100 perguntas do juiz Carlos Alexandre sobre o assalto a Tancos e posterior recuperação do material roubado. O magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) tencionava ouvir António Costa em tribunal, mas a pedido deste, o Conselho de Estado, que o próprio integra, autorizou-o a depor por escrito.

As perguntas foram enviadas a 24 de Janeiro, e nas respostas, publicadas no Portal do Governo, e que pode ler aqui, o chefe do Governo garante nunca ter falado com nenhum elemento da Casa Militar da Presidência da República sobre Tancos. Saiba mais