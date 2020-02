Sandra Marques Pereira. Da evolução das casas ao boom imobiliário

A convidada desta semana no podcast 45 Graus é Sandra Marques Pereira, doutorada em Sociologia pelo ISCTE-IUL. Investiga, sobretudo, questões relacionadas com “modos de habitar”, arquitectura residencial e evolução da sociedade. Tem sido nos últimos anos uma voz activa no debate à volta das políticas públicas de habitação, sobretudo na cidade de Lisboa. A sua investigação passa por estudar as transformações da sociedade através da habitação, olhando para a forma como se têm alterado quer a estrutura das casas, quer o uso que fazemos delas.

A conversa inicia com uma viagem pela “sociologia da habitação”, percorrendo uma série de alterações que se deram na estrutura das casas e da sociedade ao longo do século XX, sobretudo a partir do Estado Novo. Observar a evolução das casas abre uma janela para as transformações que foram acontecendo ao nível da cultura, da demografia, da estrutura económica e até da organização política da sociedade. Fala-se aqui mais de Lisboa, por ser a cidade que a investigadora conhece melhor, mas passa-se também pelo Porto e pelas regiões do campo. Em geral, muita da cultura da época que a convidada descreve era semelhante em todo o país.

À medida que a conversa se alinha com a actualidade, desagua no incontornável tema dos desafios do preço da habitação nas grandes cidades (Lisboa e Porto), em que a tendência de redescoberta dos centros históricos, relativamente recente, se cruzou com o enorme aumento dos preços das casas que se tem verificado nos últimos anos. Desde 2016 que os preços nas grandes cidades têm vindo a subir vertiginosamente, a reboque das dinâmicas que se geraram entre o aumento maciço do turismo e o influxo de investimento estrangeiro, que chegou atraído sobretudo pelos “vistos gold” e pelos benefícios fiscais atribuídos a residentes estrangeiros, e que fez estas cidades entrarem no mercado global de imobiliário.

Trata-se de um tema complexo, mas também um caso típico em que os benefícios e os custos afectam muita gente de forma diferente, não sendo fácil resolver ao mesmo tempo os desafios do curto e do longo prazo. Na última parte do episódio, navega-se entre as diferentes causas deste fenómeno e as soluções de Sandra Marques Pereira para resolver o problema de assegurar habitação acessível às pessoas que habitam o território sem, ao mesmo tempo, “deitar fora o bebé com a água do banho” (do boom imobiliário).

Subscreva o programa 45 Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.