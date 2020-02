Procuradores só podem desobedecer a ordens de chefias se elas violarem a sua consciência jurídica

Não tem respostas simples o intrincado parecer do Conselho Consultivo do Ministério Público destinado a estabelecer até que ponto os superiores hierárquicos dos procuradores podem dar-lhes ordens, contrariando-os. A conclusão é dúbia: mesmo obrigados a obedecer às chefias, estes magistrados podem, em certas circunstâncias, recusar-se a fazê-lo.

Após o director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Albano Pinto, ter proibido os procuradores titulares da investigação do furto das armas de Tancos de chamarem o Presidente da República e o primeiro-ministro para os ouvirem na qualidade de testemunhas no âmbito deste processo — alegando, entre outras coisas, que a diligência era inútil e que tinha de ser levada em conta a dignidade dos cargos em causa —, a procuradora-geral da República resolveu pedir a este órgão de aconselhamento para se pronunciar, não sobre o caso concreto, mas sobre os limites dos poderes das chefias do Ministério Público.

Num parecer de 74 páginas aprovado por unanimidade, os membros do conselho consultivo concluem que “a subordinação hierárquica dos magistrados do Ministério Público melhora a administração da justiça”, permitindo “a execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania”.

“As normas relativas à intervenção hierárquica em processos de natureza criminal” do novo Estatuto do Ministério Público permitem à hierarquia revogar ou modificar decisões anteriores, pode ler-se ainda no documento. Porém, diz também o parecer nas suas conclusões, os procuradores têm também o dever de se recusarem a cumprir ordens ilegais e, em certas circunstâncias, o poder de se recusarem a cumprir ordens legais que violem a sua consciência jurídica.

Os conselheiros debruçam-se ainda sobre um outro aspecto: se as ordens do superior hierárquico têm de constar do processo judicial ao qual reportam ou se, pelo contrário – como fez Albano Pinto no caso de Tancos – podem ser apenas vertidas num registo interno do Ministério Público só acessível aos magistrados e a mais ninguém. “A emissão de uma directiva, de uma ordem ou de uma instrução, ainda que dirigidas a um determinado processo concreto, esgotam-se no interior da relação de subordinação hierárquica e não constituem um acto processual penal, não devendo constar do processo”, refere o parecer.

Para o presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, este entendimento jurídico revela-se particularmente grave, por legitimar “uma política de opacidade e de desresponsabilização das hierarquias”.

“Nessas situações ficamos sem saber quem tomou decisões que podem mudar o curso de uma investigação. Trata-se de uma mão invisível que dá ordens, colocando os inferiores hierárquicos – cujas decisões têm de constar obrigatoriamente do processo judicial – na fogueira”, observa António Ventinhas.