Ministério garante que escola de Gaia não vai fechar portas

O Ministério da Educação (ME) garantiu nesta quarta-feira que a Escola Básica Dom Pedro I de Gaia não vai encerrar portas às 15 horas devido à falta de funcionários, conforme tinha sido anunciado pela direcção deste estabelecimento escolar.

Em respostas ao PÚBLICO, o ministério especifica que não encerramento da escola foi “determinado” depois de uma reunião realizada nesta manhã entre responsáveis da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste), a direcção da escola e representantes da associação de pais.

Neste encontro “foi definida uma distribuição horária [dos funcionários] que garante o funcionamento da escola”, informa o ministério, frisando a este respeito que “a tomada de posição da direcção da escola nesta terça-feira [de encerrar portas a partir das 15 horas] não se justifica, bastando a reorganização do funcionamento, como agora aconteceu”.

A associação e pais da escola tinha exigido esta manhã uma “resposta definitiva” da tutela para a falta de funcionários, uma situação que poderia levar ao encerramento integral da escola a partir desta quinta-feira. O ME indica que esta tomada de posição foi anterior à reunião que se realizou na escola.

A escola acolhe cerca de mil alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, localizando-se na freguesia de Canidelo. Este equipamento escolar é sede do agrupamento de escolas com o mesmo nome que, no total, soma nove estabelecimentos de ensino.

Segundo o ME, o número de funcionários do agrupamento será reforçado quando terminarem os “procedimentos concursais, da responsabilidade da escola”. Estes concursos foram abertos em Novembro para colmatar ausências de assistentes que se encontram de baixa. No início do ano lectivo foi criada uma nova reserva de recrutamento que permite a substituição, em 12 dias, de funcionários que estejam de baixa médica.