Médico com ferimentos ligeiros após “incidente” no Hospital de Vila Real

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro disse esta quarta-feira que se registou “um incidente” que resultou em “ferimentos ligeiros” num médico, na urgência do hospital de Vila Real.

A administração confirmou, em comunicado, que se registou “um incidente no dia 4 (terça-feira) envolvendo um médico no serviço de urgência da unidade hospitalar de Vila Real, o qual resultou em ferimentos ligeiros no profissional”.

Em consequência deste incidente, acrescentou, a segurança do centro hospitalar “sanou de imediato o conflito e accionou as autoridades (PSP), que se deslocaram ao local e tomaram conta da ocorrência”. Não obstante “ser um caso isolado”, o conselho de Administração condenou “este tipo de conduta”, manifestou a “sua solidariedade” para com o profissional e informou que “disponibilizou o apoio necessário”.

A PSP confirmou ter sido chamada na terça-feira à noite à urgência do hospital, tomando conta da ocorrência e participando o caso ao Ministério Público. A Polícia referiu que, quando os agentes chegaram ao local, o alegado agressor já não se encontrava no hospital.

Alguns órgãos de comunicação social avançaram hoje que a alegada agressão, um murro na cara do médico, terá ocorrido depois da morte da mulher do suspeito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas últimas semanas têm sido noticiados vários casos de agressões a profissionais de saúde. O Fórum Médico, que reuniu no dia 29 de Janeiro, em Lisboa, decidiu que vai responsabilizar a ministra da Saúde por inacção por todos os casos de violência que aconteçam no SNS, bem como pedir reuniões urgentes ao primeiro-ministro, ao Presidente da República, aos líderes parlamentares da Assembleia da República e às comissões parlamentares de Saúde e de Assuntos Constitucionais. O Fórum Médico agrega a Ordem dos Médicos, os sindicatos e várias associações e sociedades médicas.

No dia a seguir, o Ministério da Saúde anunciou que a violência contra profissionais de saúde vai ser considerada um crime de investigação prioritária através da próxima proposta de lei de política criminal. Durante a apresentação do Plano de Acção para a Prevenção da Violência no Sector da Saúde, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, referiu que, em articulação com o Ministério da Justiça, a intenção é consagrar como crime de prevenção e de investigação prioritária as agressões praticadas contra o sistema de saúde e todos os seus profissionais.