“Entre duas soluções, opte sempre pela mais generosa” (Krishnamurti)

Joacine Katar Moreira (JKM) apresentou uma proposta de aditamento ao Orçamento de Estado para ser afectada verba à Direcção Geral do Património Cultural para a instalação de um grupo de trabalho composto por museólogos, curadores e investigadores científicos, com o objectivo de produzir uma lista nacional do património das antigas colónias portuguesas, na posse de museus e arquivos nacionais, por forma a que tais bens possam ser identificados e reclamados pelas comunidades de origem. Propôs também a afectação de verbas para a criação de outras comissões multidisciplinares, no quadro de um programa a que chamou “descolonização da cultura e do conhecimento”.

