PS vai “ouvir as críticas, as sugestões e as propostas” dos cidadãos

O PS realiza no dia 10 de Fevereiro, em Bragança, a primeira sessão do ciclo “Diálogo olhos nos olhos”, uma iniciativa destinada a “ouvir as críticas, as sugestões e as propostas” dos cidadãos e das organizações sociais, afirmou ao PÚBLICO José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto dos socialistas. Esta iniciativa terá periodicade mensal e percorrerá todos os distritos e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

