Mais: um partido para facilitar a candidatura de quem não tem partido

Neste episódio do P24 falamos com Carlos Magalhães da comissão instaladora do Mais, um partido que está em formação e que quer facilitar as candidaturas dos grupos de cidadãos em eleições autárquicas.

