Esta aplicação diz-te quanto álcool tens no sangue — e quando é hora de parar

Abrimos a aplicação e a primeira coisa que lemos no ecrã é “Know your limits” (“Conhece os teus limites”). Depois de especificarmos o nosso género e peso, somos confrontados com uma lista de diferentes bebidas — e podemos adicionar outras se não encontrarmos na base de dados a que ingerimos. Adicionada a hora a que consumimos, recebemos um cálculo estimado da taxa de álcool no sangue. É esta a premissa por detrás de WatchDrink, a app gratuita que quer ajudar a encontrar “novas formas de prevenção no consumo de álcool”.

A ideia foi desenvolvida por Bruno Ferreira, Guilherme Costa, Rui Barata e Sérgio Machado para a disciplina de Processos de Gestão e Inovação, inserida no 3.º ano da licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. Guilherme, 20 anos, conta por telefone ao P3 que o objectivo inicial passou por criar uma ferramenta que tornasse mais agradáveis as experiências nocturnas dos estudantes da instituição que “não conseguem acompanhar o seu próprio consumo”. Não que a WatchDrink só possa ser aproveitada pela comunidade académica: “Está à disposição de qualquer pessoa que goste de beber e que o queira fazer de forma responsável.”

Mas não é só através do cálculo da taxa de alcoolemia que a aplicação tenta apelar à moderação. Ela também disponibiliza informações sobre as repercussões do consumo abusivo e, clarifica Guilherme Costa, os utilizadores “recebem avisos da influência do álcool adequados à taxa que apresentam no momento”. Ultrapassado o limite legal, surge um aviso vermelho no ecrã.

A aplicação mostra ao utilizador efeitos do álcool adequados à taxa apresentada no momento do cálculo. WatchDrink Amostra da base de dados da aplicação. WatchDrink Os utilizadores podem adicionar ao catálogo a bebida e respectiva medida de copo se não encontrarem na base de dados a que ingeriram. WatchDrink É necessário especificar a hora do consumo para um cálculo eficaz. WatchDrink Fotogaleria WatchDrink

Os jovens querem que versões melhoradas da app tenham em conta a influência de factores como a alimentação, o estado emocional do utilizador ou o estilo de vida na taxa de alcoolemia. A WatchDrink está actualmente disponível para Android. Os estudantes querem desenvolver uma versão para iOS no futuro.