Livros, café e gatos para adopção: uma livraria no Canadá descobriu a combinação perfeita

O que não falta a Ellen Helmke é espaço para ter gatos a treparem a estantes, arranharem cadeiras e espreguiçarem-se em tapetes — não em casa, mas na livraria independete de que é dona, em Nova Escócia, no Canadá.

A Otis & Clementine's Books & Coffee é uma das famílias de acolhimento da South Paw Conservation, uma associação local de resgate animal, o que significa que quem visita a livraria pode não sair com um livro, mas com um novo amigo. Ou pode entrar e brincar com gatos, jogar jenga e folhear livros em segunda mão.

Como se pode ver no Instagram, Ellen cuida de muitas ninhadas. E desde que começou a albergar os felinos, em Abril de 2019, todos foram adoptados. Quem disse que os livros são a melhor companhia?