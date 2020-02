A democracia

O artigo de Vicente Jorge Silva ("Cresce a insatisfação com a Democracia") necessitaria de muito mais espaço, para que se pudesse esmiuçar devidamente o tema, tantas as vertentes que o mesmo tem!

Primeiro, e desde já: que alternativa temos, à Democracia? Não existe. Sim, afirmo de forma frontal que não existe, pois que uma ditadura não é alternativa credível, é a negação dos direitos básicos das populações!

Agora, e em segundo lugar: há insatisfação? Haverá, não contesto os resultados de inquéritos feitos de forma credível! Mas, e aqui a coisa começa a ir mais baixo, mais ao fundo: haverá insatisfação com a Democracia, ou será antes contra os moldes políticos que a Democracia permite virem à tona, a tal “espuma do dia-a-dia"? Foi a Democracia a culpada pelo enorme crash de fins de 2008? Não, foi a estupidez e a ganância dos bancos. Daí, veio tudo em cascata, como sabemos. Uma ditadura provavelmente teria evitado esse cenário, mas do ponto de vista global, não houve uma ditadura que conseguisse melhores resultados na economia que a Democracia! Agora, que a Democracia permite grandes liberdades, e que muitas destas levam a cenários que geram insatisfação, isso é verdade.

Vamos analisar a questão dos migrantes, cá na Europa. Haverá algum estudo sobre a percentagem dos que estarão já integrados nas respectivas sociedades? (…) Que solução há? Empurrar a coisa para Itália e Grécia resolverem? Isso é a chamada “política de Pôncio Pilatus”... Na minha opinião, é pegar-se no exemplo dado pelos militares portugueses (entre outros) na República Centro-Africana, e a UE (que alberga todos os países que foram colonizadores) que comece-se lá a construir escolas, postos médicos e estradas, com o que mais é necessário para uma comunidade poder viver! Essa sim, é uma obrigação democrática (ou melhor, humana!) que temos para com os povos que colonizamos, e nada por eles fizemos...

Finalizando, a Democracia é o estado supremo da forma de Estado. Ganhemos é todos modos para dela tirarmos partido. Senão, para que serve a evolução humana?

Carlos Gilbert

O preço da energia é obsceno

Portugal está num lugar de topo, na Europa, pelo preço praticado na energia, que roça a obscenidade. Sabemos que a sua descida no IVA diminuirá, consideravelmente, o preço na factura. A partir da Alemanha para o norte da Europa, quando faz frio, as pessoas ligam os aquecedores, por cá usam mantas, quando as há... Na oposição, o partido dito socialista defendeu a redução do IVA, agora, em nome do famigerado défice, não quer. Este desgoverno de duas caras é uma lástima e está longe de merecer a confiança política dos portugueses!

Vítor Colaço Santos São João das Lampas

Coligação negativa...

Quando o PS votou e vota em conjunto com o PSD e CDS para impedir melhoria nos salários e em direitos sociais, estamos perante uma coligação negativa, de direita, ou ambas?

Ernesto Silva, V.N. Gaia