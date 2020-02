Trump prometeu o “grande regresso americano”, Pelosi rasgou-lhe o discurso

Sem uma palavra sobre o processo de impeachment, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou, num estilo de comício, o seu terceiro discurso do Estado da Nação no Congresso para defender a sua governação e declarar o “grande regresso americano”. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, respondeu rasgando o discurso de Trump na televisão por não ter encontrado uma "página com verdade”.

“Em apenas três curtos anos, destruímos a mentalidade de declínio dos Estados Unidos e rejeitámos a desvalorização do seu destino”, disse Trump, com eleitos republicanos a gritarem das bancadas “Mais quatro anos!”. “Estamos a avançar a um ritmo inimaginável há pouco tempo e nunca voltaremos atrás”, declarou.

O discurso do Estado da Nação é um dos momentos mais importantes do ano político americano e Trump fez o seu terceiro um dia antes da sua quase certa absolvição no julgamento no Senado. Os republicanos, que dominam a câmara alta do Congresso, não o abandonaram e deverão absolvê-lo das acusações de abuso de poder e obstrução à Justiça nesta quarta-feira.

Trump focou todo o seu discurso nos aspectos positivos da sua governação e apontou para o futuro, ignorando o impeachment, que há meses domina a vida política dos EUA, e deixando de lado os ataques directos aos seus adversários. Disse que a economia americana estava a “rugir” de vitalidade e “melhor que nunca” e que o desemprego diminuiu para afro-americanos, mulheres, jovens e trabalhadores sem diploma do secundário - segmentos eleitorais que lhe deverão ser críticos nas presidenciais de Novembro. E, por fim, declarou que a sua Administração criou sete milhões de novos empregos e conseguiu a mais baixa taxa de desemprego em meio século.

E, tal como nos seus discursos anteriores na câmara baixa do Congresso, Trump fez declarações que vão contra a verdade ao dizer, por exemplo, que estava a aumentar a mobilidade social nos Estados Unidos. “A visão que apresento esta tarde mostra como estamos a construir a sociedade mais próspera e inclusiva do mundo. Uma onde cada cidadão se possa juntar ao sucesso sem paralelo dos Estados Unidos e onde cada comunidade toma parte na sua ascensão extraordinária”, disse o Presidente.

Segundo o Census Bureau, a desigualdade social atingiu o nível mais elevado desde que a organização começou a realizar inquéritos há 50 anos.

O veredicto quase certo de absolvição no Senado não ficou à porta do hemiciclo da Câmara dos Representantes e a tensão entre democratas e republicanos foi vísivel, diz o Washington Post. Alguns congressistas democratas, entre os quais Alexandria Ocasio-Cortez, eleita por Nova Iorque, decidiram boicotar o discurso faltando, enquanto outros, mal Trump começou a discursar, abandonaram a sala.

Mas a grande oposição veio da Presidente da câmara baixa do órgão legislativo. Mal o Presidente acabou de discursar e os republicanos aplaudiam, Nancy Pelosi rasgou o discurso de Trump na televisão nacional dizendo não ter conseguido encontrar uma “página com verdade”. “Na próxima semana, quando o Presidente apresentar o seu orçamento, o povo americano vai ver a negra realidade da sua agenda”, disse mais tarde, em comunicado, Pelosi. “Um orçamento federal deve ser uma declaração dos nossos valores nacionais e o Presidente tem tristemente mostrado não dar valor à boa saúde do povo americano”.

O discurso de Trump foi uma séria lembrança da posição de força em que o Presidente se encontra para disputar as eleições daqui a nove meses. As primárias republicanas no Iowa decorreram sem problemas e Trump venceu-as com grande facilidade contra os candidatos Jim Walsh e Bill Weld, enquanto os democratas confrontaram-se com problemas técnicos no apuramento e atrasos na revelação dos resultados.

O Partido Democrata perdeu assim uma oportunidade para ganhar momento e controlar a narrativa política contra o ocupante da Casa Branca, de provar que é uma alternativa viável. E Trump não perdeu a oportunidade de o lembrar: “O Partido Democrata fez mesmo asneira no Iowa, o Partido Republicano não”.

Uma sondagem da Gallup, publicada esta terça-feira, mostrou que 94% dos republicanos apoiam Trump, a que se juntam 42% de eleitores independentes, mais cinco pontos que em Janeiro. E 63% dos americanos aprovam a forma como o Presidente tem gerido a economia dos Estados Unidos, mais seis pontos que em Novembro.