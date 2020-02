Senador republicano Mitt Romney vai condenar o Presidente Trump

O senador norte-americano Mitt Romney, do Partido Republicano, anunciou que vai votar a favor da condenação do Presidente Donald Trump no julgamento que termina esta quarta-feira no Senado.

Num discurso no Senado, horas antes do início da votação, Romney disse que o Presidente norte-americano é “culpado de um terrível abuso da confiança pública”.

“Acredito que tentar corromper uma eleição para manter o poder é o maior ataque que pode ser feito à Constituição. Por essa razão, trata-se de um crime, e eu não tenho outra alternativa que não seja exprimir essa conclusão.”

“Sei que as consequências vão ser enormes”, disse o senador republicano, referindo-se à esperada reacção da Casa Branca e dos apoiantes do Presidente Trump.

Apesar do voto de Mitt Romney, o Presidente Trump tem a absolvição garantida com os votos da maioria do Partido Republicano – são necessários pelo menos 67 votos para uma condenação e o Partido Democrata conta, até agora, com 48 (45 democratas, dois independentes e um republicano).

Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso.