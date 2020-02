Presidente da Guiné-Conacri covoca referendo para ficar mais tempo no poder

Um mês de protestos nas ruas não demoveu o Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, de fazer avançar a sua ideia de revisão constitucional que lhe permitirá, se for aprovada, eleger-se para um terceiro mandato. Na terça-feira à noite anunciou a convocatória de um referendo para o dia 1 de Março, no mesmo dia das eleições legislativas, para permitir aos guineenses decidir sobre o futuro constitucional do país.

