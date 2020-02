Ofensiva síria em Idlib cria um dos maiores movimentos de deslocados desde 2011

As forças leais ao regime de Bashar al-Assad continuam a avançar contra o último bastião jihadista de Idlib, no Noroeste do país, e mais de 520 mil civis já foram obrigados a fugir da província, dizem as Nações Unidas. É um dos maiores movimentos de civis na guerra civil que se arrasta há nove anos e acontece num momento em que as tensões entre a Turquia e a Síria aumentam com a morte de cinco soldados turcos.

“Desde 1 de Dezembro que cerca de 520 mil pessoas foram deslocadas das suas casas, cuja vasta maioria (80%) são mulheres e crianças”, disse à AFP David Swanson, porta-voz do gabinete de coordenação humanitária das Nações Unidas. “Este último deslocamento junta-se a uma situação já terrível no terreno”.

Mais de três milhões de pessoas vivem na província, muitas das quais refugiadas oriundas de outras partes do país desde que a guerra civil começou, em 2011 e no seguimento da repressão do regime sírio contra as manifestações da Primavera Árabe no país.

A província de Idlib é o último bastião das forças jihadistas na guerra civil e o regime de Assad, apoiado pela Rússia, começou no final de Janeiro uma ofensiva para reconquistar a região. Quando o conseguir, a guerra civil terá terminado, diz a Al-Jazeera.

A ofensiva no terreno foi precedida por intensos bombardeamentos, muitos deles a cargo de aviões militares russos, e já mataram mais de mil pessoas. Com a intensidade do conflito a subir, com forças blindadas e de infantaria a avançarem, milhares de pessoas fugiram de uma província que já acolhia deslocados de todo o país, enquanto os jihadistas ficam o pé.

Os jihadistas têm cerrado fileiras e recusado ceder cada palmo de terra ao avanço sírio, mas, perante a força militar de Assad, têm perdido terreno. No final de Janeiro, o regime sírio reconquistou Maaret al-Numan, cidade com grande importância estratégica por ter ligação à auto-estrada que liga a capital, Damasco, a Aleppo.

Choque directo

Mas a ofensiva sofreu um grande percalço e ameaçou transformar-se num conflito aberto com a Turquia. Na segunda-feira, as forças sírias capturaram duas vilas nas proximidades da cidade de Saraqeb, em Idlib, e, ao perseguirem combatentes jihadistas, mataram cinco soldados turcos. Foi um dos mais sérios confrontos entre Ancara e Damasco e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conhecido pela sua mão firme na política externa, respondeu bombardeando 54 alvos sírios, matando dezenas de soldados sírios.

“Respondemos aos ataques e vamos continuar a fazê-lo, seja com artilharia ou morteiros”, disse Erdogan aos jornalistas, pouco depois da retaliação. “Estamos determinados a continuar as nossas operações para a segurança do nosso país, povo e irmãos em Idlib”, continuou, garantindo depois que Ancara “não permitirá à Síria a oportunidade de ganhar terreno” na província por aumentar “o fardo” turco sobre refugiados.

Ancara tem 12 postos de observação militar na zona de segurança da província de Idlib, resultado dos acordos de Astana, de 2017, entre a Rússia, a Turquia e o Irão. Pouco antes do ataque sírio, os militares turcos tinham reforçado a sua presença com o envio de dezenas de veículos blindados, camiões de abastecimento de combustível e transporte de tanques. Erdogan quer travar a ofensiva síria por recear que as ofensivas do Exército sírio causem um novo êxodo de civis em direcção à Turquia, onde estão alojados mais de 3,5 milhões de refugiados sírios.

Receia-se que este choque possa ser o prenúncio de um maior e, para o evitar, a Rússia assumiu o papel de intermediária entre as partes e tentou acalmar a situação responsabilizando a falta de comunicação pela morte dos soldados turcos. “As tropas turcas estavam a mudar de posições, de noite e na zona de segurança em Idlib, sem informar o lado russo e por isso não conseguimos avisar os sírios”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, de acordo com a agência TASS.

Rússia como intermediário

Rússia e Turquia têm estado em barricadas opostas nos conflitos na Líbia e Síria, mas, ao mesmo tempo, têm-se aproximado cada vez mais na economia, energia e indústria de defesa. Moscovo é visto como um dos principais interlocutores na guerra civil síria e, de alguma forma, como travão à actuação de Damasco, e por isso os acordos entre as duas potências têm-se repetido.

“Desde o início da ofensiva que temos visto um ciclo em que as forças do regime sírio atacam, a Turquia queixa-se e a Rússia intervém para abrandar os ataques. Então o processo recomeça”, disse à Al-Jazeera o analista turco Ahmet Evin. “Desta vez pode ser diferente por a morte dos soldados turcos aumentar consideravelmente o risco”.

Em meados de Janeiro, Moscovo e Ancara anunciaram um cessar-fogo em Idlib, mas, no final de Janeiro, as forças de Assad retomaram o passo e estão, agora, a poucos quilómetros da capital de província, com grande densidade populacional e cuja maioria das pessoas são civis. E, esta quarta-feira, as chefias militares sírias deixaram um aviso a todos os jihadistas: têm uma última oportunidade para se render, caso contrário entrarão em força na cidade.

Moscovo pode não ter assim tanta influência ao ponto de conseguir travar o avanço sírio em Idlib. “A Rússia não consegue que Assad faça o que ela quer”, disse Alexei Khlebnikov, especialista russo no Médio Oriente e política externa russa. “Moscovo teve grandes dificuldades com Damasco no passado e não vejo Moscovo a ter o controlo completo sobre o que faz no terreno”.