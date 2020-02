Metade da América absolveu Trump, a outra metade rasgou-lhe o discurso

O Presidente dos Estados Unidos da América tinha acabado de elogiar uma das suas propostas para a área da saúde, num discurso perante as duas câmaras do Congresso norte-americano, quando um congressista da oposição o interrompeu com um grito: “Você está a mentir!” Horas depois, num sinal de que as divergências partidárias têm os seus limites mesmo numa época de grande divisão, o congressista pediu “sinceras desculpas” ao Presidente pela sua “falta de cortesia” e o episódio foi ultrapassado.

O Presidente era Barack Obama e o congressista do Partido Republicano era Joe Wilson, um advogado da Carolina do Sul que ainda hoje está na Câmara dos Representantes.

O ano, 2009, parece ter acontecido há uma eternidade, se a passagem do tempo for contada com demonstrações de cortesia e pedidos de desculpas na política norte-americana.

Na noite de terça-feira, uma década depois do desentendimento entre Obama e Wilson, o Presidente Donald Trump e a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, puseram a fasquia da falta de cortesia lá em cima, com duas cenas a abrir e a fechar o discurso sobre o Estado da União – Trump não apertou a mão a Pelosi à entrada; e Pelosi rasgou os papéis do discurso de Trump à saída.

"Mais quatro anos!"

Sem uma palavra sobre o processo de impeachment e o julgamento no Senado, que termina esta quarta-feira com a sua esperada absolvição, o Presidente Donald Trump usou o discurso do Estado da União para anunciar “o grande regresso americano”.

“Os anos da decadência económica chegaram ao fim”, disse Trump. “Em apenas três anos, destruímos a mentalidade do declínio americano e rejeitámos a desvalorização do destino da América”, declarou o Presidente norte-americano no início do discurso, depois de ter sido recebido com gritos de “Mais quatro anos!” pelos congressistas do Partido Republicano – e com olhares de desprezo e indiferença pelos congressistas do Partido Democrata.

Trump focou todo o seu discurso nos aspectos positivos da sua governação e apontou para o futuro, ignorando o impeachment, que há meses domina a vida política do país, e deixando de lado os ataques directos aos seus adversários.

Disse que a economia americana está a “rugir” de vitalidade e “melhor do que nunca”, e que o desemprego diminuiu entre a população afro-americana, as mulheres, os jovens e os adultos sem o ensino secundário – segmentos do eleitorado que podem ser críticos para uma vitória nas presidenciais de Novembro.

E, tal como nos seus discursos anteriores na câmara baixa do Congresso, Trump fez declarações cuja veracidade foi posta em causa.

“A visão que apresento mostra que estamos a construir a sociedade mais próspera e inclusiva do mundo. Uma sociedade onde cada cidadão se possa juntar ao sucesso sem paralelo dos Estados Unidos e onde cada comunidade toma parte na sua ascensão extraordinária”, disse o Presidente. Segundo os números da agência de estatísticas do país, a desigualdade social nos Estados Unidos atingiu o nível mais elevado desde que a organização começou a fazer inquéritos, há 50 anos.

Mas foi a coreografia cuidadosa do discurso – com um cunho pessoal de Trump – que mais chamou à atenção, motivando comparações com um reality show televisivo.

Num desses momentos, o Presidente norte-americano apontou os holofotes do discurso para a família de um sargento que estava no Afeganistão há sete meses.

Nas galerias, Amy Williams e os seus dois filhos levantaram-se e ela, emocionada, agradeceu as palmas dos congressistas e outros convidados. Mas quando se pensava que o momento da família Williams estava a terminar, o Presidente norte-americano surpreendeu os milhões de telespectadores que estavam a assistir o programa em directo.

“Temos uma surpresa muito especial esta noite. Estou muito feliz por lhe dizer que o seu marido regressou do Afeganistão e está hoje aqui connosco”, revelou Trump, enquanto Amy levava a mão à boca, ainda em choque, e o sargento Townsend descia as escadas a correr para abraçar os seus filhos.

Julgamento sem surpresas

Poucas horas depois, já na tarde desta quarta-feira, o azedume voltava a sentar-se no Congresso, desta vez no edifício do Senado, para a última sessão do histórico julgamento do Presidente Trump – apenas o terceiro julgamento de um Presidente dos Estados Unidos em 231 anos de história.

A absolvição estava garantida à partida com os votos do Partido Republicano, depois de uma acusação aprovada na Câmara dos Representantes, em Dezembro, com os votos do Partido Democrata.

Em causa estavam duas acusações, uma de abuso de poder e outra de obstrução do Congresso. Segundo o Partido Democrata, o Presidente norte-americano pressionou a Ucrânia a obter informações prejudiciais para Joe Biden, um dos favoritos a enfrentá-lo nas presidenciais de Novembro; do outro lado, o Partido Republicano recusou-se a chamar testemunhas que podiam prejudicar a versão do Presidente e acusou os adversários de quererem anular na secretaria a vitória de Trump nas eleições de 2016.

Mais uma vez, as comparações com o passado são úteis para se perceber se o actual ambiente de divisão é a norma, ou se desta vez vai ser mais difícil reparar as relações entre os dois grandes partidos.

Em 1998, numa outra fase marcada por grandes divisões, 12 congressistas do Partido Republicano votaram contra a acusação de obstrução da Justiça no impeachment do Presidente Bill Clinton. E na fase de julgamento, em Janeiro de 1999, dez republicanos absolveram Clinton da acusação de perjúrio.

Ainda assim, alguns senadores do Partido Republicano chegaram ao fim do julgamento convencidos de que o Presidente Trump agiu, no mínimo, de forma “pouco cuidadosa”, nas palavras da senadora Shelley Moore Capito, citada pelo Washington Post.

“Acho que ele aprendeu que tem de ser um pouco mais criterioso e cuidadoso com a escolha de palavras”, disse a senadora. “Mas é possível que não faça isso, porque ele é como é.”

Outro senador republicano que que manifestou as suas dúvidas durante o processo, Rob Portman, publicou esta quinta-feira um texto no jornal New York Times a explicar as razões do seu voto contra a condenação do Presidente Trump.

“Se o Senado aprovasse uma condenação, arriscaria fazer deste impeachment, aprovado na Câmara dos Representantes de uma forma rápida e partidária, uma ocorrência regular”, disse Portman. “Isso só serviria para agravar as divisões que parecem ter-se espalhado por todas as partes da nossa sociedade.”

Para os senadores republicanos que nunca se mostraram totalmente confortáveis com as acções do Presidente norte-americano, foi o receio de que as divisões ficassem ainda mais vincadas que os levou a votar contra a condenação.

“Só porque algumas acções são passíveis de impeachment, isso não significa que seja do interesse do país afastar um Presidente do seu cargo”, disse o senador republicano Marco Rubio. “Não vou votar a favor do afastamento do Presidente porque fazer isso infligiria um dano potencialmente irreparável a um país já dividido.”

Numa sondagem do instituto YouGov para a revista The Economist, publicada em Novembro, a maioria dos eleitores republicanos (53% contra 47%) acredita que Donald Trump é melhor Presidente do que Abraham Lincoln – o primeiro Presidente republicano, que guiou o país para fora de uma guerra civil, e que aboliu a escravatura.