EUA alertam para risco de violência sexual em Espanha

“Beber de forma responsável” ou “não viajar sozinho/a” são dois dos conselhos que constam de um alerta de segurança da embaixada norte-americana em Madrid emitido na segunda-feira e dirigido sobretudo a jovens turistas e estudantes norte-americanos. A razão é um aumento drástico de crimes sexuais em Espanha, com dezenas de casos de vítimas de nacionalidade norte-americana.

“O Ministério do Interior espanhol registou um aumento sustentado no número de casos registados de crimes sexuais em termos nacionais ao longo dos últimos cinco anos”, cita a nota publicada no site da embaixada norte-americana. “Isto inclui o aumento de crimes sexuais contra jovens norte-americanos que visitem ou estudem no país”, indica a representação diplomática, que aconselha à tomada de “precauções” durante uma eventual visita a Espanha.

A embaixada aconselha os cidadãos norte-americanos a familiarizarem-se com a lei espanhola e, no caso de um incidente, a contactarem “um advogado local” que os ajude a “navegar no processo de justiça criminal” e que proteja os seus direitos.

Também se recomenda que os viajantes tenham cuidado com o consumo de álcool e que estejam sempre acompanhados de um amigo ou familiar.

Em declarações ao jornal espanhol ABC, o embaixador dos EUA em Madrid, Ben Ziff, afirma que em 2019 houve 34 casos de crimes sexuais contra mulheres norte-americanas em Espanha, e que “só no último mês já foram seis”.

O diplomata considera igualmente importante a inacção da polícia espanhola: “Há uma tendência muito preocupante, e em bastantes casos por parte das autoridades, de tentar dissuadir a mulher de fazer uma denúncia e menosprezar a vítima.”

Esta posição da diplomacia norte-americana torna-se especialmente relevante depois de, em Janeiro, três jovens do estado do Ohio terem denunciado um caso de abuso sexual durante uma festa de ano novo em Múrcia. O caso ainda está a ser investigado.

Diferença entre abuso e violação sexual De acordo com o Código Penal espanhol, a diferença entre abuso sexual e violação assenta na existência (ou não) do recurso à violência e intimidação. Caso exista intimidação ou violência, a pena atribuída é de um a cinco anos de prisão. Já se não existir violência a pena oscila entre um a três anos de prisão. A esta definição soma-se o agravamento da pena caso exista penetração (vaginal, anal ou oral), quer com o corpo ou através de objectos. Neste caso, a pena poderá chegar aos 15 anos. Diz ainda a lei espanhola que a intimidação acontece caso exista uma “ameaça concreta de um mal se a vítima não concordar em participar numa determinada acção sexual”. Os criminosos são julgados com base no artigo 181.3 do Código Penal espanhol, que pune os crimes sexuais cometidos com base no consentimento “obtido através de uma situação de manifesta superioridade que corta a liberdade da vítima”.

Por ano, cerca de três milhões de turistas e 32 mil estudantes chegam a Espanha vindos dos EUA.

Os números oficiais espanhóis confirmam um aumento dos casos de crimes sexuais. A cada mês, em todo o país, são feitas mais de mil queixas por violação e abusos sexuais — são mais de 32 denúncias por dia, de acordo com os dados do Ministério do Interior referentes ao período entre Janeiro e Setembro de 2019, citados pelo El Diario.

O flagelo da violação e do abuso sexual tem estado na ordem do dia em Espanha, sobretudo depois do caso, em ocorrido em 2016, de um grupo de cinco homens, que ficaram conhecidos como La Manada, e que violaram uma mulher nas festas de San Fermín. Inicialmente, o Tribunal de Navarra determinou que se tinha tratado de um caso de mero abuso sexual e não de violação, o que motivou protestos e manifestações. Em 2019, os cinco homens foram condenados a 15 anos de prisão porque o Supremo Tribunal de Justiça reverteu o juízo do tribunal de Navarra, condenando o grupo por violação.