Avião despista-se em Istambul e parte-se em três. Não há mortes

Um avião despistou-se nesta quarta-feira no aeroporto internacional Sabiha Gokçen, em Istambul, na Turquia, e embateu numa estrada, avança a Associated Press. O avião ficou danificado, mas as autoridades referem que, até ao momento, não há registo de mortes.

As imagens passadas na televisão local mostram que a aeronave ficou partida em três partes e que os passageiros estavam a ser retirados do interior do avião. Depois de bater, um fogo deflagrou no avião, mas as chamas já foram entretanto dominadas.

Uma porta-voz da companhia aérea Pegasus Airlines confirmou o acidente, mas não adiantou mais informações.

O ministério dos Transportes turco adianta que seguiam 177 passageiros a bordo e seis tripulantes, mas que ninguém morreu. Há pessoas feridas, mas não se sabe a gravidade dos ferimentos. Segundo o ministério, tratou-se de uma “aterragem complicada”.