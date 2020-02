Numa votação marcada por problemas que atrasaram a divulgação dos resultados, a grande surpresa nas eleições do Partido Democrata no estado do Iowa é Pete Buttigieg. Na luta entre os candidatos do centro, o jovem candidato deixou para trás o veterano Joe Biden.

Subscreva o programa Fogo e Fúria no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​