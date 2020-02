Escolas do 1º ciclo em Aveiro inauguram laboratórios tecnológicos

Os 19 alunos do 4º ano da Escola EB1 de Sarrazola, em Aveiro, passaram nesta quarta-feira uma manhã diferente a programar robots e a construir circuitos eléctricos, usando equipamentos do laboratório tecnológico que foi inaugurado naquele estabelecimento.

“É mais divertido aprender assim”, disse à Lusa o Martim, de 9 anos, que estava a programar um “robot espião” com a ajuda da colega Inês. Na mesa ao lado, o Gonçalo, o João e a Érica de 11, 10 e 9 anos, estavam concentrados a fazer um circuito eléctrico. “É simples, por acaso. Estas aulas são mais divertidas e também dá para aprender sobre electricidade, para o caso de precisarmos algum dia”, disse o Gonçalo.

“Eles preferem estas aulas, porque são práticas e estão a desenvolver o trabalho em conjunto, e devido ao facto de estarem a utilizar tecnologia. Isso entusiasma-os muito mais”, realçou Maria Rocha, professora da turma do 4º ano da escola de Sarrazola.

O projecto “Tech Labs”, desenvolvido pela Câmara de Aveiro em conjunto com a Universidade de Aveiro e a Fábrica – Centro de Ciência Viva, foi implementado nas 31 escolas do 1º ciclo do concelho, num investimento de cerca de 325 mil euros. Cada uma das escolas foi contemplada com uma impressora 3D, kits de robótica, kits de circuitos eléctricos e equipamentos informáticos, entre outros, e os professores deste nível de ensino receberam formação adequada.

“A ideia é construirmos uma escola diferente, que não seja tradicional, onde eles passam a maior parte do tempo a ouvir o professor, mas a resolver problemas centrados neles, em que o professor é mais um elemento importante nas dinâmicas e na construção de interacções entre eles”, explicou o professor José Lopes, um dos responsáveis pelo projecto.

Presente na inauguração do laboratório tecnológico da escola EB1 de Sarrazola, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, disse que o projecto irá abranger todos os escalões etários do 1º ciclo ao ensino secundário, tendo em vista a promoção das competências STEAM, que engloba as ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

“Começámos no ano lectivo anterior fazendo a instalação de Tech Labs nas quatro escolas do ensino secundário e, no próximo ano lectivo, vamos fazer o mesmo nas nossas escolas do 2º e 3º Ciclos”, disse Ribau Esteves.

Além do investimento nas Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, o presidente da câmara realçou que é necessário apostar na qualificação do parque escolar, reconhecendo que existe um atraso nessa matéria. “São coisas que já devíamos ter acabado há muitos anos e que não acabámos”, disse o autarca, anunciando que as obras nas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo estão agora a começar e devem estar terminadas no final de 2023.