Boom de investimento em Sines pode quase duplicar população da cidade

O concelho de Sines espera atingir, na próxima década, os 20 mil habitantes, num crescimento que, a confirmar-se, quase duplica a população da cidade e inverte a perda demográfica que tem vindo a afectar o Alentejo Litoral. A estimativa é do presidente da Câmara de Sines, e resulta do previsível aumento do emprego gerado por vários investimentos de milhares de milhões de euros que estão na calha para o concelho.

