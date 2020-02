Melissa tem nova colecção assinada pela Viktor&Rolf

A marca brasileira Melissa junta-se à casa francesa Viktor&Rolf para uma colaboração na área de calçado e acessórios reciclados. A colecção foi apresentada durante a semana da moda de alta-costura em Paris.

A Viktor&Rolf reinventou os modelos clássicos da marca, Possession e Femme High, com toque mais feminino em cores delicadas como o branco, o bege, o rosa e o azul claro. Os sapatos custam 99 euros e estão à venda apenas no site da Viktor&Rolf, que envia para todo o mundo.

Para complementar os sapatos, a colecção inclui também uma pequena mala, com uma textura que recria as cestas de palha. A alça da mala, que permite utilizar a tiracolo, recria o padrão de pequenas flores, utilizado também no calçado.

Tanto a mala como os sapatos são fabricados com o material Melfex (PVC) exclusivo da Melissa, e que já se tornou icónico na marca.

A Melissa nasceu em 1979 com o modelo Aranha – uma sandália de plástico inspirada no calçado dos pescadores da Riviera Francesa. Desde aí, foram várias as colaborações com nomes da moda, arquitectura e design. Jean Paul-Gaultier foi o primeiro designer com o qual foi criada uma parceria, mas seguiram-se muitas outras de igual sucesso: Thierry Mugler, J. Maskrey, Karim Rashid, os irmãos Campana, Alexandre Herchcovitch, Gaetano Pesce, Jason Wu, Gareth Pugh, Zaha Hadid, Vivienne Westwood e Karl Lagerfeld.

Em Portugal, a única loja Melissa fica no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. A marca pode ser, no entanto, encontrada em inúmeros espaços multimarcas.