Explicar o coranavírus aos mais novos: arme-se de calma e de factos

Muitas perguntas sem resposta e notícias que, a cada instante, revêem em alta o número de vítimas — de momento, são contabilizados 24.607 casos confirmados e 494 mortos. Um cenário que tem tanto de preocupante como potencial para se tornar alarmista, causando assim ainda mais danos.

O coronavírus domina a actualidade, entra-me em casa diariamente pela televisão e pela rádio e, nos últimos dias, senta-se à mesa do jantar, com os miúdos preocupados que o vírus, de que toda a gente fala, esteja a vir a galope directamente ter com eles.

Entre uma garfada e outra, falamos sobre a origem de várias doenças, das diferenças entre bactérias e vírus, do que aconteceu noutros surtos, como em 2003, durante a epidemia da SARS. Conversamos sobre os vídeos que lhes vão surgindo em diferentes plataformas e que descrevem um cenário dantesco na cidade chinesa de Wuhan ou das teorias da conspiração que parecem saídas de um argumento de um filme de Hollywood.

O assunto é sério, e os três estão atentos às suspeitas da existência de casos em Portugal. A cada suspeita, as perguntas multiplicam-se. Até que, depois de os resultados das análises serem informados como negativos, se mostram mais relaxados.

Certo é que, sobretudo depois de a Organização Mundial de Saúde ter declarado emergência de saúde pública de interesse internacional, muitos pais, professores e restantes adultos passaram a ter de lidar, além de com o seu próprio medo, com as perguntas dos mais novos. E, num país como Portugal que, até à data, não tem nenhum caso identificado, não há nenhuma razão para puxar o assunto antes que eles perguntem. “É melhor esperar que a criança pergunte e, só depois, responder — com verdade”, considera a pedopsiquiatra Maria José Gonçalves, uma das criadoras do Instituto de Psicanálise, um órgão da Sociedade Portuguesa de Psicanálise.

Sendo que o discurso dependerá da idade do menor e da sua capacidade de compreensão, uma coisa é certa: “A capacidade de acalmar a criança vai depender do estado de ansiedade dos pais.” Por isso, a primeira coisa a fazer passa por o próprio adulto evitar um estado alarmista, que poderá resultar numa criança com medo, e procurar que a conversa aconteça num “clima de tranquilidade”.

No entanto, não há problema em conhecer os factos que, caso seja necessário, são os melhores amigos para desconstruírem as fake news a que muitos miúdos, sobretudo em idade escolar e com acesso a um smartphone, terão acesso.

Primeiro facto que poderá ajudar a combater o medo: não existe, até ao momento, nenhum caso diagnosticado no país. Depois, aquele vídeo que terá sugerido que o vírus nasceu numa sopa de morcego não só não é de agora como foi filmado na Micronésia — por isso, se os miúdos chegarem a casa a dizer que não querem comer sopa para não apanharem o vírus, gabe-lhes a esperteza, mas desencoraje prontamente as crendices que têm vindo a ser promovidas em torno da doença.

Mas, mesmo mantendo alguma leveza, não valerá a pena embelezar a verdade caso surja a pergunta sobre o que se passa pelo mundo. Para já, o que se observa é que o vírus é muito contagioso, existindo quase 25 mil casos identificados, a maioria na China. Destes, quase 500 não sobreviveram — o que representa, para já, uma taxa de mortalidade de 2%. No entanto, também há números animadores: mais de mil pessoas que apanharam o vírus já se livraram dele e apresentam-se totalmente recuperadas.

Seja como for, aproveite as perguntas para alimentar boas práticas — tão eficientes para este como para com qualquer outro vírus: lavar bem as mãos, com água e sabonete ou com uma solução própria (será uma boa altura para confirmar se as escolas os disponibilizam), evitar andar com as mãos pela cara (olhos, nariz, boca) e usar o antebraço para proteger os espirros ou a tosse.

