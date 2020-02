Um avião da companhia aérea turca Pegasus despistou-se nesta quarta-feira no aeroporto internacional Sabiha Gokçen, em Istambul, na Turquia, e embateu numa estrada. O avião, com 177 pessoas a bordo, ficou danificado. As autoridades referem que, até ao momento, não há registo de mortes. O acidente fez 52 feridos.