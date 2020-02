O dia frenético do “campeão da Coesão” na luta contra os cortes orçamentais

Foram poucas as portas que ficaram por bater: o primeiro-ministro, António Costa, proclamado o “campeão da coesão” pelo Politico, passou esta quarta-feira em Bruxelas numa ronda frenética de contactos com dirigentes das instituições da União Europeia para deixar claro que não aceitará que o financiamento do próximo quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-27 ponha em causa o envelope das chamadas políticas tradicionais da coesão e agrícola comum, ameaçadas com cortes superiores a 10%.

